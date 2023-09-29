Нобелевская премия мира-2023: Зеленский и Навальный среди номинантов

Всего на премию номинирован 351 деятель.

Президент Украины Владимир Зеленский и российский политик Алексей Навальный входят в число фаворитов букмекеров на Нобелевскую премию мира-2023.

Об этом передает Sky News.

Однако эксперты считают, что шансы Зеленского и Навального на соискание премии невелики.

"Зеленский — лидер военного времени, а в прошлом году комитет сосредоточился на России, что снизило шансы обоих", — пишет издание.

Кто еще номинирован на Нобелевскую премию мира

Известно, что в списке – 351 номинанта. Полный список остается тайной, впрочем, среди кандидатов:

экоактивистка Грета Тунберг;

российский оппозиционный лидер Владимир-Кара-Мурза, приговоренный к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима;

китайский протестующий Пэн Лифа.

В издании предполагают, что шансы будут иметь также борцы за права женщин, коренных народов или окружающую среду.

Лауреат получит не только медаль и диплом, но и 11 миллионов шведских крон (101,4 тысяч долларов). Победитель будет объявлен уже в следующую пятницу, а церемония награждения запланирована на 10 декабря в мэрии Осло.

Напомним, что Нобелевская премия мира в 2022 году была присуждена украинскому "Центру гражданских свобод", белорусскому правозащитнику Алесю Беляцкому и российскому центру "Мемориал".

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