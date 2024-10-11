Нобелевская премия мира-2024: стало известно, кто ее получил

Нобелевскую премию мира присудили японской организации Nihon Hidankyo. Это движение возникло в ответ на ядерные атаки в августе 1945 года.

Об этом сообщил 11 октября Нобелевский комитет.

"Это массовое движение людей, переживших бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, также известное как Хибакуша, получает премию мира за усилия, направленные на создание мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию путем свидетельства свидетелей того, что ядерное оружие больше никогда нельзя использовать. Его участники распространяли осведомленность о катастрофических гуманитарных последствиях использования ядерного оружия", — сообщил комитет.

"Свидетельство Хибакуша — выживших в атаке на Хиросиму и Нагасаки — уникально в этом более широком контексте. Эти исторические свидетели помогли создать и консолидировать широкую оппозицию против ядерного оружия во всем мире, опираясь на личные истории, создавая образовательные кампании на основе образовательных кампаний и выдавая срочные оговорки против распространения и использования ядерного оружия", — пояснили в комитете.

Нобелевский комитет также отметил, что за почти 80 лет ни одно ядерное оружие не использовалось в войне, а усилия Nihon Hidankyo и других представителей Хибакуша внесли большой вклад в установку ядерного табу.

Сообщалось, что в этом году Нобелевский комитет зарегистрировал 286 кандидатов на премию, в том числе 197 частных лиц и 89 организаций. Среди фаворитов эксперты называли Агентство ООН по палестинским беженцам (БАПОР), Международный суд и генсека ООН Антониу Гутерриш.

Напомним, в 2023 Нобелевскую премию мира получила иранская правозащитница Наргиз Мохаммади — за борьбу против подавления женщин в Иране и продвижение прав человека и свободы для всех.

За что дают Нобелевские премии

Согласно завещанию Нобеля, премии каждый год нужно вручать тем людям, которые принесли наибольшую пользу человечеству. До сих пор неизвестно, что побудило изобретателя динамита к созданию специальных денежных премий. Считается, что Нобель сожалел о том, что его изобретения использовались во время войн и принесли человечеству много страданий.

Сколько денег дают за Нобелевскую премию

Нобелевская премия за последние 30 лет составила в денежном эквиваленте сумму в диапазоне от 900 тысяч до 1,5 млн долларов США. Эту премию всегда вручают в шведских кронах.

Нобелевскую премию нельзя присудить посмертно. В то же время, если номинированный на премию человек был еще жив, когда стало известно о присуждении ему премии, но умерло до момента вручения, то премия останется за ним.

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