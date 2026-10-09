Нобелевская премия мира 2026 — кто получил престижную награду

Лауреаткой Нобелевской премии мира 2026 года стала юристка из ЮАР / © Associated Press

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Нобелевскую премию мира-2026 получила Наванетхем «Нави» Пиллей из Южной Африки. Награда будет вручена 10 декабря 2026 года в мэрии Осло.

Об этом идет речь в сообщении организации.

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«Она получила премию мира за ее усилия по утверждению мира и международного права», — говорится в заявлении Норвежского Нобелевского института.

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Нави Пиллей — всемирно известная южноафриканская судья и правозащитница, занимавшая должность Верховного комиссара ООН по правам человека.

Отметим, лауреатом Нобелевской премии мира в 2025 году стала венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо. Ее отметили за борьбу за демократию и мирный переход Венесуэлы от диктатуры к демократическому строю.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что заслуживает Нобелевской премии мира 2026 года, однако сомневается, что Норвежский Нобелевский комитет присудит ему награду.

Трамп неоднократно заявлял, что заслуживает Нобелевской премии мира после возвращения в Белый дом. По его словам, он должен получить награду за дипломатические усилия по урегулированию международных конфликтов.

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«Уже примерно пришло это время», — заявил Трамп журналистам в Овальном кабинете.

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