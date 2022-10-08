Нобелевская премия мира: у российского лауреата суд отобрал офис

Обвинение не собирается на этом останавливаться.

У лауреата Нобелевской премии мира 2022 года российский суд отобрал помещение офиса у Научно-исследовательского и просветительского центра "Мемориал".

Об этом сообщили в Телеграмм-канале "Мемориала"

"Решение суда: соглашение о передаче здания от Международного Мемориала в НДПЦ Мемориал признать недействительным", — отметили в центре.

В организации пожаловались, что в скором времени у них отберут еще и дом на Каретном ряду в Москве, ведь обвинение просит арестовать имущество и отчуждать здание в пользу государства.

Напомним, Нобелевскую премию мира присудили украинской правозащитной организации "Центр гражданских свобод", белорусскому правозащитнику Алесю Беляцкому и российской правозащитной организации "Мемориал".

Объявленные лауреаты возмутили украинцев. Ведь кроме Украины награду присвоили представителям России и Беларуси, которые ведут против государства войну.

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