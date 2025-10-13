ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
33
Время на прочтение
1 мин

Нобелевская премия по экономике-2025: кто получил

Трое ученых получили ее за объяснение экономического роста, вызванного инновациями.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Нобелевскую премию-2025 по экономике присудили за объяснение экономического роста

Нобелевскую премию-2025 по экономике присудили за объяснение экономического роста

Дополнено новыми материалами

В понедельник, 13 октября, Нобелевский комитет избрал лауреатов премии Шведского центрального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля.

Лауреатами Нобелевской премии по экономике стали Джоэль Мокир, Филипп Агион и Питер Хоуитт.

«Королевская шведская академия наук приняла решение присудить премию Sveriges Riksbank по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля за 2025 год Джоэлу Мокиру, Филиппу Агиону и Питеру Ховитту „за объяснение инновационного экономического роста“. Одна половина премии будет присуждена Мокиру „за определение предпосылок устойчивого роста с помощью технологического прогресса“, а другая половина — совместно Агиону и Ховитту „за теорию устойчивого роста с помощью творческого разрушения“, — говорится в официальном аккаунте премии в X.

Напомним, 10 октября Нобелевскую премию мира получила венесуэльская правозащитница Мария Корина Мачадо.

Дата публикации
Количество просмотров
33
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie