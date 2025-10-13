- Дата публикации
Нобелевская премия по экономике-2025: кто получил
Трое ученых получили ее за объяснение экономического роста, вызванного инновациями.
В понедельник, 13 октября, Нобелевский комитет избрал лауреатов премии Шведского центрального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля.
Лауреатами Нобелевской премии по экономике стали Джоэль Мокир, Филипп Агион и Питер Хоуитт.
«Королевская шведская академия наук приняла решение присудить премию Sveriges Riksbank по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля за 2025 год Джоэлу Мокиру, Филиппу Агиону и Питеру Ховитту „за объяснение инновационного экономического роста“. Одна половина премии будет присуждена Мокиру „за определение предпосылок устойчивого роста с помощью технологического прогресса“, а другая половина — совместно Агиону и Ховитту „за теорию устойчивого роста с помощью творческого разрушения“, — говорится в официальном аккаунте премии в X.
