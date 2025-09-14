Нобелевский лауреат назвал ключевые изменения в школе из-за искусственного интеллекта

Искусственный интеллект / © Pixabay

Искусственный интеллект пока не соответствует классическому пониманию термина «интеллект», однако уже сейчас его развитие значительно влияет на образование и рабочие процессы.

Об этом заявил ведущий ученый Google, лауреат Нобелевской премии 2024 года Демис Гассабис.

Во время Афинского инновационного саммита-2025 Гассабис подчеркнул, что стремительный прогресс технологий требует пересмотра подходов как к обучению детей, так и к образовательным программам в целом.

«В обычных случаях очень трудно предсказать будущее, например, на 10 лет вперед. Сегодня это еще труднее, учитывая то, как быстро меняется искусственный интеллект — изменения происходят даже неделя за неделей. Единственное, что можно сказать наверняка, это то, что огромные изменения приближаются — и они прежде всего в образовании», — отметил Гассабис.

По его словам, ключевым навыком для нового поколения станет умение «научиться учиться», то есть не просто усваивать информацию, а уметь самостоятельно искать знания и адаптироваться к изменениям.

«Детям нужны так называемые мета-навыки, в частности понимание того, как эффективно учиться. Педагогам одновременно следует оптимизировать подходы к преподаванию новых дисциплин наряду с традиционными предметами», — подчеркнул ученый.

Гассабис также подчеркнул, что именно скорость изменений в сфере ИИ делает нынешнее образование критически важным для подготовки к будущим профессиям и технологическим вызовам.

