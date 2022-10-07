Нобелевскую премию мира получила украинская правозащитная организация

Украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод" получила Нобелевскую премию мира.

Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе нобелевского комитета.

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Как стало известно, премию получили украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод", а также белорусский правозащитник и российская правозащитная организация.

“Норвежский Нобелевский комитет решил присудить Нобелевскую премию Мира 2022 года правозащитнику Алесю Беляцкому из Беларуси, российской правозащитной организации “Мемориал” и украинской правозащитной организации “Центр гражданских свобод”, — рассказали в нобелевском комитете.

Лауреаты, получившие нынешние награды, представляют гражданское общество в своих странах. Они документировали военные преступления, нарушения прав человека.

"Они в течение многих лет пропагандировали право критиковать власть и защищать основные права граждан. Они приложили выдающиеся усилия, чтобы задокументировать военные преступления, нарушения прав человека и злоупотребление властью. Вместе они демонстрируют важность гражданского общества для мира и демократии", – говорится в заявлении комитета.

Что известно о "Центре Гражданских Свобод"

Отметим, что Центр Гражданских Свобод – это украинская правозащитная организация, основанная в 2007 году. Она занимается мониторингом и анализом законопроектов на соответствие стандартам соблюдения прав человека, проводит общественный контроль над действиями правоохранительных органов, судей и местных властей.

Кроме того, организация занималась расследованием преступлений, совершенных во время Евромайдана, занимается документированием политических преследований во временно оккупированном Крыму, фиксирует военные преступления против людей на Донбассе.

Напомним, что американский миллиардер, основатель компании SpaceX Илон Маск мог сделать свое скандальное заявление об Украине с подачи спецслужб России, вербующих лидеров общественного мнения по всему миру.

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