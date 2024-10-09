Нобелевскую премию по химии присудили сразу за два открытия: что известно

Королевская академия наук Швеции решила присудить Нобелевскую премию по химии 2024 сразу за два открытия – оба касаются белков.

Об этом сообщил Нобелевский комитет.

Ученому Дэвиду Бейкеру удалось создать совершенно новые виды белков. Демис Хассабис и Джон Джампер разработали модель искусственного интеллекта для решения 50-летней проблемы: прогнозирование сложных структур белков.

"Оба эти открытия открывают широкие возможности", – сказал Хайнер Линке, глава Нобелевского комитета по химии.

Белки обычно состоят из 20 разных аминокислот, которые можно назвать "строительными блоками". В 2003 году Дэвид Бейкер удалось использовать эти блоки для разработки нового белка. С тех пор его исследовательская группа создавала одно за другим белковые образования, включая белки, которые можно использовать как фармацевтические препараты, вакцины, наноматериалы и крошечные сенсоры.

Второе открытие касается белковых структур. В белках аминокислоты соединены вместе в свертывающиеся длинные нити, образуя трехмерную структуру. С 1970-х годов исследователи пытались предусмотреть структуру белков по аминокислотным последовательностям.

Это было тяжело, однако четыре года назад произошел "потрясающий прорыв". Демис Хассабис и Джон Джампер представили модель искусственного интеллекта под названием AlphaFold2. С его помощью они смогли предусмотреть структуру практически всех 200 миллионов белков, идентифицированных исследователями.

С момента прорыва AlphaFold2 использовали более двух миллионов человек из 190 стран. Из "множества" научных применений этого открытия, исследователи теперь могут лучше понять устойчивость к антибиотикам и создать изображения ферментов, которые могут разлагать пластик.

Что известно о нобелевских лауреатах?

Дэвид Бейкер родился в 1962 году в Сиэтле, США. Он доктор философии в Калифорнийском университете и профессором Университета Вашингтона.

Демис Хассабис родился в Лондоне. Получил степень доктора философии в 2009 году в Университетском колледже Лондона. Является гендиректором Google DeepMind. А его коллега Джон Джампер родился в американском штате Арканзас. Он является доктором философии и старшим научным сотрудником Google DeepMind.

Отметим, с 7 по 14 октября проходит традиционная Нобелевская неделя. Уже объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине и физике. 10 октября объявят победителя по литературе, 11 октября будут вручать Нобелевскую премию мира, а 14-го – премию Шведского центрального банка по экономическим наукам в честь Альфреда Нобеля.

Их открытия помогли построить ИИ! Нобель за изобретения, меняющие мир!

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