Нобелевскую премию по химии в этом году получили ученые из США и россиянин, исследовавшие квантовые точки

Российский учёный с 1999 года работает в американской компании.
Нобелевскую премию по химии в этом году присудили ученым из США, открывшим и синтезировавшим квантовые точки.
Об этом сообщили на странице Нобелевского комитета в соцсети.
Как стало известно, шведская королевская академия наук решила присудить Нобелевскую премию по химии 2023 Мунги Бавенди, Луи Брюсу и Алексею Екимову "за открытие и синтез квантовых точек".
Что интересно, Екимов – советский и российский ученый, с 1999 года работающий в американской компании Nanocrystals Technology Inc.
Напомним, что Нобелевскую премию по медицине в 2023 году получили ученые, разработавшие вакцины против Covid-19.