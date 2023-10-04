Нобелевскую премию по химии в этом году получили ученые из США и россиянин, исследовавшие квантовые точки

Российский учёный с 1999 года работает в американской компании.

Нобелевскую премию по химии в этом году присудили ученым из США, открывшим и синтезировавшим квантовые точки.

Об этом сообщили на странице Нобелевского комитета в соцсети.

Как стало известно, шведская королевская академия наук решила присудить Нобелевскую премию по химии 2023 Мунги Бавенди, Луи Брюсу и Алексею Екимову "за открытие и синтез квантовых точек".

Что интересно, Екимов – советский и российский ученый, с 1999 года работающий в американской компании Nanocrystals Technology Inc.

Напомним, что Нобелевскую премию по медицине в 2023 году получили ученые, разработавшие вакцины против Covid-19.