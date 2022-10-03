Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование эволюции человека

В Стокгольме началась Нобелевская неделя, во время которой станут известны лауреаты престижной награды. По традиции началась она с объявления обладателей награды в области физиологии или медицины.

В этом году Нобелевскую премию получил Сванте Паабо с формулировкой "открытие геномов вымерших гоминид и эволюции человека".

"Благодаря своему новаторскому исследованию Сванте Паабо совершил нечто, казалось бы, невозможное: секвенировал геном неандертальца, вымершего родственника современного человека. Он же сделал сенсационное открытие ранее неизвестного Денисовского человека. Паабо также обнаружил, что передача генов произошла от этих ныне вымерших гоминид к Homo sapiens после миграции из Африки около 70 тысяч лет назад. Этот древний поток генов к современным людям имеет физиологическое значение сегодня, например, влияя на то, как наша иммунная система реагирует на инфекции", - говорится в заявлении.

BREAKING NEWS:

В 2022 #NobelPrize в Physiology or Medicine был удостоен Svante Pääbo “для его отзывов соответствовать genomes of extinct hominins and human evolution.” pic.twitter.com/fGFYYnCO6J — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2022

Напомним, в прошлом году Нобелевская премия по медицине досталась за открытие рецепторов соприкосновения и температуры.

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