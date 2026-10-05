Нобелевскую премию по медицине получили трое ученых — какое открытие они сделали

Ученые получили премию за открытия, касающиеся светочувствительных ионных каналов и оптогенетики / © Associated Press

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Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2026 году получили Карл Дайссерот, Питер Гегеман и Георг Нагель. Ученые были отмечены самой престижной наградой за открытие в области светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики.

Об этом сообщила пресс-служба Нобеля.

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Гегеман и Нагель открыли каналородопсин — белок с уникальными свойствами. Они обнаружили, что независимо от того, в какую клетку они вводят этот белок, клетки становятся светочувствительными. Дейссерот ввел ген каналородопсина в нервные клетки крыс. Освещая клетки синим светом, он смог запустить нервный сигнал. Позже он принудил работать этот светоуправляемый переключатель для нервных клеток в мозгу живых мышей.

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Этот метод управления нервными сигналами с помощью света теперь называется оптогенетикой, и ученые считают, что их разработка будет иметь решающее значение для медицины в будущем.

Напомним, Шведская королевская академия наук присудила Нобелевскую премию по медицине в 2025 году Мэри Бранков, Фреду Рамсделлу и Шимону Сакагучи за исследование толерантности периферического звена иммунитета. Это открытие помогло объяснить, как иммунная система животных сохраняет способность реагировать на возбудители заболеваний, не повреждая клетки собственного организма.

Какими были предыдущие премии в этой области

В 2024 году ее присудили Виктору Амбросу и Гари Рувкуну за открытие микроРНК и ее роли в регуляции работы генов.

В 2023 году лауреатами премии стали Каталин Карико и Дрю Вайсманн за открытие модификации нуклеозидных основ, которые позволили разработать мРНК-вакцины против COVID-19.

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За год до этого премию по физиологии или медицине получил Сванте Паабо за открытие геномов вымерших гомининов, в частности неандертальцев и денисовцев, и эволюции человека.

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