Атака на Россию 29 ноября / © ТСН.ua

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В ночь на 29 ноября дальнобойные беспилотники атаковали сразу несколько регионов России. Под ударом оказались промышленные районы Тольятти и Нижнекамска, Москва, а также, по предварительным данным, полигон «Капустин Яр» в Астраханской области. Именно на этом полигоне раньше испытывали ракету «Орешник», в частности, отрабатывали ее запуски.

О масштабной ночной атаке сообщили OSINT-аналитики канала Exilenova+.

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Атака дронов на Россию: какие регионы оказались под ударом

По сообщениям Exilenova+, под ударом оказались промышленные зоны Тольятти в Самарской области и Нижнекамска в Татарстане. Кроме того, беспилотники фиксировались в Московской области, где также сообщали о взрывах.

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«Сегодня ночью под атакой оказались промышленные районы Тольятти и Нижнекамска, а также, вероятно, полигон „Капустин Яр“», — отметили аналитики.

Капустин Яр — крупный российский военный полигон в Астраханской области, который используют для испытания ракетного вооружения. Именно оттуда Россия запустила ракету Орешник во время удара по Днепру 21 ноября 2024 года. Это явилось первым известным боевым применением этой ракеты. Впоследствии российские войска использовали ее во время атак на Львовскую область в январе 2026 года и район Белой Церкви Киевской области в мае того же года.

«Орешник» — российская баллистическая ракета средней дальности, которую, по оценкам американских специалистов, разработали на основе проекта межконтинентальной ракеты РС-26 «Рубеж». Она может нести несколько боевых блоков, разделяемых во время полета.

Атака дронов на Москву: Собянин заявил о 542 беспилотниках

Массированная атака беспилотников продолжалась и в Московской области. Мэр Москвы Сергей Собянин начал сообщать о сбитии первых БПЛА около полуночи.

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По его словам, с 17:00 28 ноября до 7:00 29 ноября в направлении Московского региона якобы летели 542 беспилотника. Из них 105, как утверждает российский чиновник, были уничтожены на подлете в Москву.

«Большинство нейтрализовано силами ПВО Минобороны на дальних подступах. 105 беспилотников уничтожены на подлете в Москву», — написал Собянин.

Также мэр сообщал о падении обломков БПЛА. На местах работали экстренные службы.

В Тольятти после атаки дронов загорелся завод «Тольяттикаучук»

Одной из возможных целей атаки в Самарской области стало предприятие «Тольяттикаучук». По данным Exilenova+, после атаки в промышленной зоне города вспыхнул пожар.

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Завод специализируется на производстве нефтехимической продукции и химического сырья, используемого, в частности, для изготовления компонентов ракетного топлива. Это делает предприятие важным объектом российской химической промышленности.

«В промзоне Тольятти в результате атаки, предварительно, вспыхнул пожар на предприятии „Тольяттикаучук“, которое привлечено к производству компонентов ракетного топлива», — сообщает Exilenova+.

Напомним, в ночь на 28 ноября украинские беспилотники атаковали три стратегических объекта нефтяной отрасли России. Под ударом оказались нефтеперекачивающие станции «Самара» и «Нурлино», а также Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.

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