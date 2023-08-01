Ночная атака дронами по Москве: все, что известно о новом налете (фото, видео)

В российской столице есть попадание в ту же башню бизнес-центра, что и в прошлый раз – с несколькими министерствами в районе 21-го этажа.

Несколько беспилотников атаковали Москву в ночь на 1 августа и снова есть попадания в башни бизнес-центра "Москва-Сити". Россия во всем традиционно обвинила Украину.

ТСН.ua собрал все, что известно о ночном налете дронов на Москву.

В ночь на 1 августа российские паблики сообщили о звуках взрывов в Москве и в Одинцовском и Наро-Фоминском районах Подмосковья. Заявлялось и о "работе ПВО".

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Впоследствии жители российской столицы сообщили, что в одну из башен "Москва-Сити" попал беспилотник, после чего с места попадания повалил дым. Отметим, российские Телеграм-каналы информируют, что БПЛА врезался в ту же башню бизнес-центра, что и в предыдущий раз – с несколькими министерствами в районе 21-го этажа.

Из-за инцидента россияне временно закрыли аэропорт "Внуково" на прилет и вылет, а самолеты переправлялись в другие аэропорты. По стостоянию на утро работа аэропорта возобновлена.

Реакция мэра Москвы на атаку БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о якобы сбитии средствами ПВО нескольких беспилотников при попытке пролета в российскую столицу.

"Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21 этажа. Нарушено остекление 150 кв. Информации о пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия", — написал Собянин в Сети.

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Что происходит на месте атаки дронами по "Москва-Сити"

Российские средства массовой пропаганды утром сообщают, что движение по Тестовской улице в районе "Москва-Сити", где ночью упал беспилотник, не перекрыто. После предидущей атаки движение по улице ограничивали на несколько часов.

Возле места происшествия дежурят машина скорой помощи и пожарные. Росгвардия не подпускает прохожих к башне.

Фото с последствиями атаки беспилотниками по Москве 1 августа/Фото: российские Телеграмм-каналы

Фото с последствиями атаки беспилотниками по Москве 1 августа/Фото: российские Телеграмм-каналы

Фото с последствиями атаки беспилотниками по Москве 1 августа/Фото: российские Телеграмм-каналы

Что заявили в Минобороны РФ после атаки дронами

Российское Минобороны заявило о "попытке террористической атаки" беспилотниками и обвинило в этом "киевский режим". В ведомстве также отметили, что два якобы украинских БПЛА были уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области.

"Еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити", – говорится в заявлении Минобороны.

Напомним, после предидущей атаки БПЛА на Москву 30 июля представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что это норма и новая реальность для россиян, к которой им следует привыкать.

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