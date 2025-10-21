Ночная атака дронов на Ростовщину: взрывы, поврежденные дома и двое раненых

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

В ночь на 21 октября 2025 года над несколькими районами Ростовской области прозвучали многочисленные взрывы — жители сообщали о взрывах в Ростове-на-Дону, Батайске и окрестных населенных пунктах.

По словам губернатора Юрия Слюсаря, над регионом работала противовоздушная оборона – беспилотники сбивались над Миллеровским и Тарасовским районами, а также над городами Батайск и Ростов-на-Дону.

В Батайске обломки одного из дронов упали рядом с многоэтажкой — частично разрушена стена одного из этажей, повреждены торговые павильоны, автомобили и здания, в том числе частный медицинский центр. По сообщениям, в Батайске были эвакуированы около 20 жителей поврежденного дома.

Реклама

В Ростове-на-Дону обломок дрона упал на два частных дома в Пролетарском районе — по меньшей мере два человека получили ранения (одному оказали помощь на месте, другой доставлен в больницу).

Также в селе Недвиговка (Мясниковский район) повреждена линия электропередач — часть населенных пунктов осталась без света. Местные телеграммы и региональные СМИ показывают последствия падения обломков.

Российские Минобороны и региональные власти заявили о якобы уничтожении и подведении ряда беспилотников.

Напомним, в Сочи раздавались взрывы: туристов спускали в подвалы.

Реклама

Кроме того, в России ночью остановили работу семи аэропортов : в Сочи задержаны 27 рейсов.