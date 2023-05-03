Ночная атака по Кремлю: что о "бавовне" говорят у Зеленского

Никифоров считает, что взрывы над Кремлем направлены на нагнетание ситуации перед 9 мая.

В Офисе президента отреагировали на "бавовну" в Кремле и отметили, что Украина не имеет отношения к ударам по резиденции Путина.

Об этом сказал ВВС Украина спикер президента Сергей Никифоров.

По его словам, целью Украины является освобождение всех оккупированных территорий, а не Москва.

"У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, но, как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих", — заявил он.

Никифоров считает, что взрывы над Кремлем направлены на нагнетание ситуации перед 9 мая.

"То, что произошло в Москве, очевидно, нагнетание ситуации перед 9 мая. Ожидаемый прием от наших противников ", — сказал спикер Зеленского.

Атака на Кремль 3 мая

Ночью 3 мая в Сети появились кадры, когда над Кремлем вздымается дым. Перед этим, по словам жителей Москвы, раздались два мощных взрыва. В результате взрыва выключилась подсветка на стене и загорелся купол резиденции Путина.

В Кремле заявили об атаке украинскими дронами и пригрозили ответом. Главной целью удара называют покушение на Путина. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что якобы Путина не было в Кремле в момент "атак беспилотников".

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