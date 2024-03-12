Ночная "бавовна" в регионах России, Шольц снова отказался передавать Украине Taurus: главные новости ночи 12 марта 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Мощные взрывы и пожары: российские регионы ночью атаковали беспилотники (видео) Читать далее –>
- Мэр Москвы заявил об атаке БпЛА Читать далее –>
- В Госдепе США отреагировали на заявление Папы Римского о "белом флаге" Читать далее –>
- Шольц снова заявил, что против передачи Украине ракет Taurus Читать дальше –>
- В ряде областей объявляли тревогу из-за угрозы баллистики Читать далее –>
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