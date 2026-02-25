Ночная "бавовна" в Смоленской области РФ: попавший под удар дронов

Взрывы в РФ

Реклама

В Смоленской области РФ, по всей вероятности, под удар попал химзавод ПАО «Дорогобуж». Над объектом — столб дыма.

Очевидцы публикуют яркие кадры в Сети.

Момент одного из «прилетов» попал на видео. Так, на записи слышен громкий взрыв и видна яркая вспышка.

Реклама

Атака на завод у РФ

Ожидаем официальную информацию.

Что известно о заводе

Завод «Дорогобуж» расположен в Смоленской области на западе России. Ключевые производственные мощности предприятия были сооружены и введены в эксплуатацию в 1960–1980-х годах, а в 1990–2000-х годах подверглись модернизации.

С 2017 года компания приступила к новому этапу обновления: осуществляется модернизация действующих производств и строительство новых объектов в рамках реализации обновленной стратегии развития группы до 2025 года. Основное направление деятельности предприятия — производство азотных и комплексных минеральных удобрений, а также продукции промышленного назначения.

«Бавовна» в России: последние новости

Ранее в РФ в ночь на 23 февраля раздалось несколько взрывов над Альметьевском (Татарстан). После этого местные жители сообщили о задымлении и пожаре. Вероятно, под ударом могла оказаться нефтеперекачивающая станция «Калейкино».

Реклама

Также украинские дроны повторно поразили крупный нефтяной терминал «Таманнефтегаз» в Черноморском регионе России. В Сети появились спутниковые фото, свидетельствующие о значительных повреждениях объекта. Были повреждены по меньшей мере три резервуара с горючим и производственные цеха, входящие в инфраструктуру терминала. Это уже второй случай, когда беспилотники попали по этому терминалу — первый произошел 22 января, тогда повредили трубопроводы и резервуары с газойлем и мазутом.