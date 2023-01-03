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Ночная "бавовна" в Воронеже: россияне пожаловались на странный гул в небе

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
2005
Время на прочтение
1 мин
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Ночная "бавовна" в Воронеже: россияне пожаловались на странный гул в небе

Фото: Фото из социальных сетей

В России продолжаются воздушные тревоги и непонятные взрывы.

В ночь на 3 января 2023 года в Сети появилась информация о «бавовне» в Воронеже в России.

До этого жители Россоши лишь непонятный гул в небе, похожий на звуки летящего самолета.

Такие же звуки слышали жители Лисок и Ольховатки, пишут местные телеграммы.

Местные жители не на шутку испугались.

Также в социальных сетях начали распространять фото и видео неопознанный пролетающий объект и высказывать предположение о том, что, вероятно, сработало ПВО.

Официальной информации от российских властей пока нет.

Напомним, что ранее появились сообщения о "бавовне" во временно оккупированных Севастополе и Симферополе.

Также кафиры признались об аналогичной "бавовне" в Червонопоповке и Сватове, а также в Макеевке.

Ранее сообщалось о "бавовне" в Воронеже. Мол, в соцсетях информируют о взрывах в районе аэродрома Балтимор.

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Дата публикации
Просмотры
2005
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