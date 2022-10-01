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Ночной обстрел Николаева и российское вето на Совбезе ООН: главные новости ночи 1 октября

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Ночной обстрел Николаева и российское вето на Совбезе ООН: главные новости ночи 1 октября

иллюстративная фотография / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 27 сентября:

  • Под утро 1 октября в городе Николаеве во время объявленной воздушной тревоги в результате обстрела пострадал жилой дом. Читать дальше –>
  • Делегация РФ в Совете Безопасности ООН применила вето во время голосования резолюции, осуждающей провозглашенную Москвой аннексию части Украины. Читать дальше –>
  • Президент Байден подписал закон, включающий в себя дополнительные 12,3 миллиарда долларов на военную помощь Украине против российского вторжения. Читать дальше –>
  • Украина обратилась в Международный суд ООН в Гааге после попытки РФ аннексировать часть украинских территорий. Читать дальше –>
  • Северная Корея выпустила в Японское море две баллистические ракеты, это уже четвёртое испытание на этой неделе. Читать дальше –>

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