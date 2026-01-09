Ночной удар по Украине: в РФ заявили о мести за Путина и "Орешнике"

Последствия атаки на Киев в ночь на 9 января / © Полиция Киева

Минобороны России заявило, что нанесло удары по Украине в ночь на 9 января в ответ на вымышленную атаку по резиденции президента Владимира Путина.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Во вражеском Минобороны утверждают, что нанесли массированный удар по критическим объектам Украины, в том числе и из комплекса «Орешник».

В ведомстве агрессора уверяют, что российские войска поразили якобы объекты производства дронов ВСУ, использованные для «атаки» на резиденцию Путина, объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие военно-промышленный комплекс.

Атака на Украину в ночь на 9 января: что известно

Российская армия устроила атаку по Украине в ночь на 9 января с использованием ракет и беспилотников. Целями вражеских ударов стали Киев с областью и Львовская область. В столице погибли четыре человека, еще 24 человека получили ранения. Повторный удар в Дарницком районе травмировал спасателей и медиков. Повреждены жилые дома, детсад и инфраструктура в шести районах города. На Киевщине под обстрел попали почти все районы; в Броварском районе из-под завалов спасли семью с пятилетним ребенком.

В результате атаки по поселку Рудно Львовской громады есть попадание по объекту критической инфраструктуры. В Сети появились данные, что враг мог применить «Орешник», но мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что пока это неизвестно.

Из-за атаки в поселке Рудно ударной волной выбило автоматическую систему безопасности газа. Из соображений безопасности газоснабжение временно прекратили для 376 абонентов.