Пожары на складах Wildberries

Реклама

В Московской области в ночь на 16 августа дроны атаковали складские помещения, после чего там начались масштабные пожары.

Об этом сообщает телеграмм-каналы со ссылкой на местных жителей.

Реклама

В сети появляются многочисленные видео, на которых видны удары дронами по складам и масштабные пожары.

Реклама

Сообщается, что горят склад Wildberries в Коледино и мультимодальный логистический комплекс «Северное Домодедово».

Ранее сообщалось, что крупнейшему российскому маркетплейс Wildberries может понадобиться 1,3 трлн рублей после украинских ударов, которые уничтожили по меньшей мере восемь логистических хабов компании.

Мы ранее информировали, что Россия не сможет победить в экономическом противостоянии с Западом, пока Украину продолжают поддерживать западные страны.

Новости партнеров