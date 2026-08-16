- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 534
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночью дроны атаковали склады под Москвой: в сети показали масштабные пожары (видео)
После ударов на нескольких складах загорелись масштабные пожары.
В Московской области в ночь на 16 августа дроны атаковали складские помещения, после чего там начались масштабные пожары.
Об этом сообщает телеграмм-каналы со ссылкой на местных жителей.
В сети появляются многочисленные видео, на которых видны удары дронами по складам и масштабные пожары.
Сообщается, что горят склад Wildberries в Коледино и мультимодальный логистический комплекс «Северное Домодедово».
Ранее сообщалось, что крупнейшему российскому маркетплейс Wildberries может понадобиться 1,3 трлн рублей после украинских ударов, которые уничтожили по меньшей мере восемь логистических хабов компании.
Мы ранее информировали, что Россия не сможет победить в экономическом противостоянии с Западом, пока Украину продолжают поддерживать западные страны.