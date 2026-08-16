ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
534
Время на прочтение
1 мин

Ночью дроны атаковали склады под Москвой: в сети показали масштабные пожары (видео)

После ударов на нескольких складах загорелись масштабные пожары.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Пожары на складах Wildberries

Пожары на складах Wildberries

В Московской области в ночь на 16 августа дроны атаковали складские помещения, после чего там начались масштабные пожары.

Об этом сообщает телеграмм-каналы со ссылкой на местных жителей.

В сети появляются многочисленные видео, на которых видны удары дронами по складам и масштабные пожары.

Сообщается, что горят склад Wildberries в Коледино и мультимодальный логистический комплекс «Северное Домодедово».

Ранее сообщалось, что крупнейшему российскому маркетплейс Wildberries может понадобиться 1,3 трлн рублей после украинских ударов, которые уничтожили по меньшей мере восемь логистических хабов компании.

Мы ранее информировали, что Россия не сможет победить в экономическом противостоянии с Западом, пока Украину продолжают поддерживать западные страны.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie