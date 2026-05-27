- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1135
- Время на прочтение
- 1 мин
Не хуже, чем в Москве: дроны массированно атаковали российские города и оккупированный Крым (видео)
Местные жители сообщали о взрывах и пожарах на объектах инфраструктуры.
В ночь на 27 мая ряд российских городов и временно оккупированный Крым подверглись атакам беспилотников.
Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.
Сообщается, что взрывы прогремели в российских Туапсе, Таганроге и Воронеже, а также в оккупированных Симферополе и Севастополе.
По информации канала «Крымский ветер», в Севастополе был атакован штаб ВВС Черноморского флота РФ, а также зафиксирован пожар в районе бухты.
Кроме того, сообщается о пожаре на нефтебазе в Туапсе после атаки ударных дронов.
В Таганроге атака и возгорание произошло на территории объекта технического обслуживания и ремонта авиационной техники.
Ранее сообщалось, что работа стратегического НПЗ «Сызранский» полностью остановлена после украинских ударов.
Мы ранее информировали, что в РФ с июня готовят масштабные ограничения для гражданской авиации над Центральной Россией из-за угрозы беспилотников.