Не хуже, чем в Москве: дроны массированно атаковали российские города и оккупированный Крым (видео)

Местные жители сообщали о взрывах и пожарах на объектах инфраструктуры.

Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Удар БпЛА в Таганроге

Удар БпЛА в Таганроге

В ночь на 27 мая ряд российских городов и временно оккупированный Крым подверглись атакам беспилотников.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Сообщается, что взрывы прогремели в российских Туапсе, Таганроге и Воронеже, а также в оккупированных Симферополе и Севастополе.

По информации канала «Крымский ветер», в Севастополе был атакован штаб ВВС Черноморского флота РФ, а также зафиксирован пожар в районе бухты.

Кроме того, сообщается о пожаре на нефтебазе в Туапсе после атаки ударных дронов.

В Таганроге атака и возгорание произошло на территории объекта технического обслуживания и ремонта авиационной техники.

Ранее сообщалось, что работа стратегического НПЗ «Сызранский» полностью остановлена после украинских ударов.

Мы ранее информировали, что в РФ с июня готовят масштабные ограничения для гражданской авиации над Центральной Россией из-за угрозы беспилотников.

