Дроны над военными объектами Дании / © t.me/SJTF_Odesa

Реклама

В ночь на 27 сентября над несколькими объектами ВС Дании были зафиксированы дроны.

Об этом сообщило Минобороны страны, передает датское издание Ekstra Bladet.

В частности, известно, что дроны были замечены над авиабазой Каруп.

Реклама

Авиабаза Каруп является самой большой военной рабочей площадкой Дании, где работает около 3500 сотрудников. Здесь находятся все вертолеты Вооруженных сил Дании, служба контроля воздушного пространства, летная школа и множество вспомогательных служб.

Что предшествовало

Напомним, российские дроны в последнее время все чаще можно увидеть над странами Альянса.

Так, в Дании за последние несколько дней закрывали аэропорты из-за угрозы беспилотников.

Министр обороны Дании Троэльс заявил, что повторное появление неизвестных беспилотников над территорией Дании, в том числе вблизи военных объектов, — это гибридная атака.

Реклама

Кроме того, неизвестные дроны замечены над военной базой Мурмелон-ле-Гран в департаменте Марна на северо-востоке Франции.