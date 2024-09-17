Ночью РФ выпустила по Украине более полусотни "Шахедов": сколько дроны удалось уничтожить

Ночью против 17 сентября 2024 года армия Российской Федерации атаковала Украину 51 ударным беспилотником. В результате противовоздушного боя сбиты 34 дрона.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Кроме того, в результате активного противодействия средств РЭБ Сил обороны, 12 БПЛА были локационно потеряны в нескольких регионах Украины. Также два вражеских ударных беспилотника вернулись в РФ.

"Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях", — сообщили ПС,

Известно, что этой ночью оккупанты атаковали БпЛА из Курска и Приморско-Ахтарска в РФ, а также с мыса Чауда во временно аннексированном Крыму.

Как сообщалось, ночью россияне совершили массированный авиаудар на Сумскую область. Пострадали населённые пункты Конотопского, Ахтырского и Сумского районов.

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