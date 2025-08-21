Ночью российская армия массированно атаковала Украину: Польша отреагировала

Польская авиация. / © Associated Press

Ночью в четверг, 21 августа, соседняя Польша поднимала свою авиацию из-за российской комбинированной атаки на Украину.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в Х.

Польские военные отметили, что в связи с дальними авиаударами России по Украине были задействованы все необходимые процедуры.

"В соответствии с действующими процедурами, Оперативное командование Вооруженных Сил мобилизовало все имеющиеся силы и ресурсы. Находящиеся на дежурстве пары истребителей вылетели в воздух, а системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки переведены в режим повышенной боевой готовности", - отметило Оперативное командование Польши.

Польские военные отметили, что принятые меры направлены на обеспечение территории Польши и ее граждан.

Напомним, этой ночью российская армия массированно атаковала Украину дронами и ракетами. В частности, комбинированный удар был по Львову. Из-за "прилетов" в городе погиб по меньшей мере один человек, есть пострадавшие.

Также Россия атаковала крылатыми ракетами Закарпатья. Оккупанты нанесли удары крылатыми ракетами по одному из предприятий Мукачевщины. Более десяти человек травмированы.

Кроме того, было громко на Волыни, в Киевской и Черниговской областях, в Запорожье и т.д.