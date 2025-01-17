Ночью российский дрон залетел в Румынию: как отреагировали в Бухаресте

Об инциденте с российским дроном было доложено НАТО.

Этой ночью соседняя Румыния поднимала истребители F-16 из-за атаки российских дронов на Одесскую область. Один из беспилотников мог упасть на румынском берегу.

Об этом сообщает издание Digi24.

Отмечается, что около 01:45 для жителей румынских селений над Дунаем была объявлена воздушная тревога. В то время на украинском берегу реки раздавались взрывы из-за атаки РФ. Впоследствии румынское Минобороны сообщило, что их военные поднимали два истребителя F-16 в воздух. Самолеты пробыли в небе около двух часов.

Кроме этого, в министерстве заявили, что в районе поселка Плаура, расположенного напротив украинского Измаила, обнаружили место "возможного падения беспилотника". Там в данный момент работают специалисты, которые собирают доказательства для дальнейшего расследования. О ситуации были уведомлены структуры НАТО.

"Министерство национальной обороны посылает решительный сигнал осуждения этих атак, которые осуществляет РФ против гражданских целей в Украине и элементов инфраструктуры, неоправданных и серьезно противоречащих нормам международного права", — заявили в Минобороны Румынии.

Напомним, этой ночью российская армия ударила по Украине БпЛА и баллистикой. Силы ПВО уничтожили 33 дрона. Кроме того, по информации украинских Воздушных сил, один БпЛА вышел из воздушного пространства Украины в направлении Румынии.

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