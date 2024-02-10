Ночью Румыния поднимала истребители F-16 из-за атаки дронов на Одесскую область.

В ночь на 10 февраля Румыния подняла в воздух истребители F-16 во время атаки российских беспилотников в Одесской области. Кроме того, было объявлено предупреждение населению приграничных населенных пунктов.

Об этом сообщило румынское Министерство национальной обороны.

Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям Румынии объявила тревогу в уездах Тулча и Галац, граничащих с Одесщиной. Уездным жителям до 01:00 по местному времени разослали уведомление RO-Alert, которое длилось до почти 03:00. Впрочем, воздушная тревога повторилась в 05:00 и продолжалась до 06:20.

Отмечается, что военно-воздушная база Фетешти в обоих случаях поднимала самолеты F-16 Военно-воздушных сил Турции "для выполнения поисковых миссий в национальном воздушном пространстве в этой ситуации".

В Минобороны Румынии подчеркивают, что во время тревог не зафиксировали никакого нарушения воздушного пространства страны. Впрочем, на всякий случай дополнительно проверяют местность в Тулче.

"Министерство национальной обороны решительно осуждает атаки, совершенные Российской Федерацией на объекты и элементы гражданской инфраструктуры в украинских дунайских портах. Эти атаки неоправданны и серьезно противоречат нормам международного гуманитарного права", — подчеркнуло румынское ведомство.

Напомним, 7 февраля во время массированного обстрела Украины российская ракета летела в направлении Польши. Страна и его союзники подняли в небо свою авиацию. Польшей был задействован военный протокол по защите неба.

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