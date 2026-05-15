Ночью ряд российских регионов атаковали дроны: пылает рязанский НПЗ (видео)

В России в ночь на 15 мая прозвучала серия взрывов на фоне масштабной атаки беспилотников. Одной из главных целей стал Рязанский нефтеперерабатывающий завод — один из крупнейших НПЗ РФ.

Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Первые взрывы в районе Рязани местные жители услышали около двух часов ночи. После этого в российских пабликах стали появляться сообщения об атаке на нефтеперерабатывающий завод.

По словам очевидцев, над промышленной зоной раздалась серия мощных взрывов, после чего в районе предприятия вспыхнул масштабный пожар.

На видео, распространивших мониторинговые каналы, видны густой черный дым и яркое пламя над территорией НПЗ.

Впоследствии губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил атаку беспилотников. По его словам, из-за падения обломков были повреждены несколько жилых домов, а также территория одного из предприятий.

В то же время российские власти официально не уточнили, о каком именно объекте идет речь.

Кроме Рязани, взрывы ночью также раздавались в других регионах России. В частности, об атаке сообщали жители Брянска, Таганрога и Ейска. В районе военного аэродрома в Ейске очевидцы зафиксировали дым после взрывов.

Рязанский НПЗ является одним из ключевых предприятий российской нефтеперерабатывающей отрасли и уже не раз становился целью атак беспилотников.

Ранее сообщалось, что газоперерабатывающий завод «Газпрома» в Астраханской области на юге России остановил производство моторного топлива после пожара, произошедшего 13 мая в результате атаки дрона.

Мы ранее информировали, что в России полностью остановил переработку нефти один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, расположенный в Пермском крае.

