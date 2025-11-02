Ночью украинские дроны поразили 5 подстанций РФ: детали

БпЛА Украины / © YouTube/Генеральний штаб ЗСУ

Украинские дроны поразили пять подстанций на территории РФ. Совокупная мощность составляет 5066 мегавольт-ампер.

Об этом сообщает командующий СБС Роберт «Мадьяр» Бровди.

Это совместная операция по ССО.

«Червяки, помним: „свет/тепло-БАДАБУМ-темно/зимно“. Блэкаут — это не страшно», — иронически говорится в сообщении.

Задание выполнил Первый отдельный Центр Сил Беспилотных Систем (трансформирован 14 полк СБС).

«Хорошо поработали другие силы глубинного поражения по болотным наливайкам и другим страт.объектам, о чем распространяется по сети и обнародует после доразведки Генштаб ВСУ», — подчеркнул «Мадяр».

Как добавляется, бензин у россиян становится дефицитным, а газ и нефть быстро сожжены.

Напомним, дроны ударили по Краснодарскому краю РФ.

Так, ночью 2 ноября взрывы прогремели в Туапсе, Геленджике и Сочи.

Детали поражения выясняются.