Ночью украинские дроны поразили 5 подстанций РФ: детали
Дронщики СБС 2 ноября ударили по российским подстанциям.
Украинские дроны поразили пять подстанций на территории РФ. Совокупная мощность составляет 5066 мегавольт-ампер.
Об этом сообщает командующий СБС Роберт «Мадьяр» Бровди.
Это совместная операция по ССО.
«Червяки, помним: „свет/тепло-БАДАБУМ-темно/зимно“. Блэкаут — это не страшно», — иронически говорится в сообщении.
Задание выполнил Первый отдельный Центр Сил Беспилотных Систем (трансформирован 14 полк СБС).
«Хорошо поработали другие силы глубинного поражения по болотным наливайкам и другим страт.объектам, о чем распространяется по сети и обнародует после доразведки Генштаб ВСУ», — подчеркнул «Мадяр».
Как добавляется, бензин у россиян становится дефицитным, а газ и нефть быстро сожжены.
Напомним, дроны ударили по Краснодарскому краю РФ.
Так, ночью 2 ноября взрывы прогремели в Туапсе, Геленджике и Сочи.
Детали поражения выясняются.