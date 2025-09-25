Ночью в Дании неизвестные БпЛА летали вблизи военных объектов: детали

Российские БПЛА в Дании.

Минувшим вечером и этой ночью над Данией заметили неизвестные беспилотники. Они летали возле аэропорта Ольборга – в районе расположения военных объектов.

Об этом сообщает TV2

Отмечается, что возле аэропорта расположена база ВВС – основное место размещения транспортников C-130 Hercules и CL-604 Challenger. Также рядом – база элитного подразделения датских ССО Jægerkorps.

Также БПЛА фиксировали в районе города Скридструп в Южной Ютландии. Там находится база, где осуществляется техническое обслуживание датских истребителей F-16.

Известно, что на час закрывали аэропорт Биллунда. Полиция получила уведомление в 4:20 утра, но присутствие беспилотников не подтвердилось и аэродром достаточно возобновил работу.

: В полиции Центральной и Западной Ютландии сообщили, что присутствие дрона подтвердили также в Хольстебро, где базируется драгунский полк Ютландии, имеющий бронетанковый батальон. БпЛА летал там около 3:30.

Пока неизвестно, были ли это коптеры или беспилотники самолетного типа.

Также поздно вечером 22 сентября загадочные беспилотники на несколько часов заблокировали работу аэропортов Копенгагена и Осло.