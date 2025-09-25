- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 341
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночью в Дании неизвестные БпЛА летали вблизи военных объектов: детали
Пока неизвестно, были ли это коптеры или беспилотники самолетного типа.
Минувшим вечером и этой ночью над Данией заметили неизвестные беспилотники. Они летали возле аэропорта Ольборга – в районе расположения военных объектов.
Об этом сообщает TV2
Отмечается, что возле аэропорта расположена база ВВС – основное место размещения транспортников C-130 Hercules и CL-604 Challenger. Также рядом – база элитного подразделения датских ССО Jægerkorps.
Также БПЛА фиксировали в районе города Скридструп в Южной Ютландии. Там находится база, где осуществляется техническое обслуживание датских истребителей F-16.
Известно, что на час закрывали аэропорт Биллунда. Полиция получила уведомление в 4:20 утра, но присутствие беспилотников не подтвердилось и аэродром достаточно возобновил работу.
: В полиции Центральной и Западной Ютландии сообщили, что присутствие дрона подтвердили также в Хольстебро, где базируется драгунский полк Ютландии, имеющий бронетанковый батальон. БпЛА летал там около 3:30.
Как сообщалось, этой ночью в Дании закрыли аэропорт из-за дронов. Приостанавливал работу аэропорт аэропорта Ольборг на севере страны.
Также поздно вечером 22 сентября загадочные беспилотники на несколько часов заблокировали работу аэропортов Копенгагена и Осло.