Ночью в России звучала воздушная тревога: что произошло

В ночь на 12 мая 2024 года в нескольких регионах России прозвучали сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщили представители местных властей.

В частности, ракетная опасность была объявлена в Белгороде и Белгородском районе.

"Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Спрячьтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванна, туалет, амбар). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или другое безопасное место", — советовала власть россиянам.

МЧС региона сообщило о ракетной опасности в Валуйском городском округе и Валуйках.

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Также режим воздушной опасности вводится на территории Липецкой области, у ее границ были замечены дроны, сообщило МЧС региона.

На территории города Липецка объявлена угроза атаки беспилотников.

К тому же, воздушная тревога звучала и в Вороненской и Курской областях.

Позже через несколько часов ракетную опасность отменили.

Но под утро вроде бы "дрон ВСУ" атаковал волгоградский НПЗ в Красноармейском районе.

По словам губернатора Андрея Бочарова, после удара на территории начался пожар, его, мол, быстро потушили. Пострадавших вроде бы нет.

Напомним, ранее сообщалось, что ГУР предположительно атаковало беспилотниками Волгоградский нефтеперерабатывающий завод.

Кроме того, мы ранее информировали, что в РФ заявили о "прилете" по предприятию в Белгородской области.

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