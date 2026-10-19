Нога раздулась, как арбуз: обычный укус паука обернулся ужасом для мужчины

Опасный паук укусил пенсионера

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В Британии 73-летний мужчина оказался в инвалидной коляске и провел в больнице более двух недель из-за укуса наиболее опасного паука страны. Это произошло на фоне предупреждений экспертов о том, что людей все чаще госпитализируют из-за укусов пауков.

Об этом пишет Daily mail.

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О происшествии рассказал сам потерпевший Гленн Пристли. Мужчина был в доме своей матери, когда на чердаке под одеялом его укусил паук вида «благородная ложная вдова» — единственный в Британии, чей укус может нанести вред здоровью.

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Сначала пенсионер почувствовал только легкий укол и не обратил на это внимания. Однако на следующий день, вернувшись домой, он почувствовал сильную боль во время ходьбы. В течение суток конечность критически набухла, как «арбуз».

«Моя нога раздулась. Я думал, что она вот-вот взорвется», — добавил потерпевший.

Из-за сильной боли мужчина обратился к семейному врачу. Анализы выявили инфекцию, потому его отправили в больницу Blackpool Victoria. После МРТ, КТ и рентгена медики подтвердили, что это укус ложной вдовы. Пенсионер признался, что девять дней после укуса были самыми болезненными в его жизни.

«Я хотел кричать, но должен был сдерживаться. Я не мог поставить ногу на пол, потому что если бы я ее опустил, вся кровь хлынула через рану, и это было очень больно», — рассказал Пристли.

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Мужчину выписали из медицинского учреждения 6 октября после 18 дней пребывания под наблюдением врачей. Пока он вынужден пользоваться ходунками, поскольку нога остается забинтованной и отечной.

По данным NHS, в 2025 году в Британии из-за укусов пауков в больницу попали 100 человек — это более чем вдвое больше, чем в 2015 году (47 случаев).

Ученые объясняют это распространением пауков «благородная ложная вдова», размер которых достигает монеты в 2 фунта. Они ищут тепло и прячутся в обуви, одежде или постели. Их яд может вызвать сильную боль, отек, тошноту, а в сложных случаях сепсис или тяжелую аллергическую реакцию.

Впрочем, специалисты отмечают, что эти пауки первыми не нападают, а укусы встречаются редко — смертельных случаев в стране не было. Сам Гленн Пристли после пережитого призывает всех быть более осмотрительными.

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«Если вы считаете, что вас укусил паук, и у вас есть признаки инфекции, как можно скорее обратитесь к врачам», — заметил мужчина.

Врачи советуют регулярно вытряхивать одежду и постельные принадлежности. Если вас укусил паук, промойте рану водой с мылом и не чешите ее. Если в течение суток-двух появится сильный отек, покраснение, одышка или головокружение — немедленно обращайтесь за помощью.

Напомним, почему никогда не надо убивать комнатных пауков.

Ранее мы писали, что в тропических лесах Мадагаскара ученые обнаружили новый вид паука-прыгуна и повторно нашли его родственника, которого считали пропавшим более 120 лет.

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