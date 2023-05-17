Ноги 11-летней девочки настолько большие, что их чуть не ампутировали: что это за болезнь (фото)

У нее есть шанс на выздоровление.

У 11-летней девочки редкое заболевание, из-за которого ее ноги настолько большие, что ей нужна инвалидная коляска.

Об этом пишет news.com.au.

Энджел страдает синдромом гвоздики, очень редкое заболевание, вызывающее разрастание тканей, из-за чего у нее опухшие и тяжелые ноги, что она не может ходить.

Энджел страдает синдромом гвоздики / Фото: News.com.au

Мучительное состояние настолько отразилось на жизни Энджел, что врачи планировали ампутировать обе ступни в 2019 году в Королевской детской больнице в Мельбурне, Австралия, пока медицинский персонал не решил, что операция слишком опасна.

Казалось, у Энджел, родившейся в Пакистане и приехавшей в Австралию на лечение в 2017 году, заканчивались варианты, пока австралийская гуманитарная работница Мойра Келли не начала изучать случай девочки.

Девочка передвигается на инвалидной коляске / Фото: News.com.au

Изучив синдром гвоздики, Келли обнаружила опубликованный во Франции отчет об использовании алпеллисиба, часто используемого для лечения рака молочной железы, для борьбы с этим заболеванием.

Затем Келли увезла Энджел в Париж для обследования, которое показало, что подросток может принимать лекарства. Девочка получит первую таблетку за несколько недель, и считается, что это лекарство может изменить ее жизнь.

У нее есть шанс на выздоровление / Фото: News.com.au

Педиатр Энджел, доктор Люк Саммартино, сказал австралийскому изданию A Current Affair, что у нее и ее близких теперь появилось новое чувство надежды.

"Мы очень надеемся, как команда, что этот препарат уменьшит ее ноги и вернет ей возможность ходить", — сказал он.

"Мы пошли по многим путям, чтобы добраться туда, где мы сейчас", — добавила Келли.

Синдром гвоздики у 11-летней девочки / Фото: News.com.au

Синдром гвоздики – чрезвычайно редкое заболевание, которое, как считается, вызывается мутацией гена PIK3CA.

По данным детской больницы Бостона, по всему миру было обнаружено менее 200 случаев синдрома гвоздики.

Напомним, девушка в 29 лет выглядит как "младенец с гигантской головой". Произошло это из-за гидроцефалии — скопления жидкости в мозге, что приводит к давлению и дальнейшему повреждению черепа.

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