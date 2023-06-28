Нокдаун Пригожина: как НАТО будет защищать членов альянса от угрозы со стороны "Москвы или Минска"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный альянс будет защищать своих членов от угроз "Москвы или Минска".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что западный военный альянс готов оградить себя от любой угрозы, которую представляет перемещение российских наемников ЧВК "Вагнер" в Беларусь на фоне опасений, что передислокация частной армии может создать нестабильность для восточноевропейских членов НАТО.

Об этом пишет Al Jazeera.

Сообщалось, что главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин прибыл в Беларусь во вторник, 27 июня, согласно соглашению, заключенному самопровозглашенным белорусским президентом Александром Лукашенко, едва предотвратившей маршу наемников на Москву в субботу, 24 июня, после восстания частной. .

"Если "Вагнер" разместит своих серийных убийц в Беларуси, все соседние страны столкнутся с еще большей угрозой нестабильности", — заявил президент Литвы Гитанас Науседа после встречи в Гааге с главой НАТО Столтенбергом и лидерами правительств шести других союзников НАТО.

Президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что угроза НАТО, которую представляют наемники ПИК "Вагнер", будет включена в повестку дня на саммите всех 31 членов в Вильнюсе 11-12 июля.

Это действительно очень тревожно, и мы должны принять очень серьезные решения. Это требует очень жесткого ответа НАТО», — прокомментировал Дуда.

Столтенберг сказал, что еще рано говорить о том, что может означать присутствие ЧВК Вагнер в Беларуси для союзников по НАТО, но военный альянс защитит каждого союзника, каждый сантиметр территории НАТО от угроз со стороны Москвы или Минска.

"Мы уже увеличили наше военное присутствие в восточной части альянса, и мы примем решение о дальнейшем укреплении нашей коллективной обороны с помощью большего количества сил высокой готовности и больших возможностей на предстоящем саммите", — заявил Столтенберг.

Пригожина не видели с 24 июня, когда он помахал доброжелателям из машины в южном русском городе Ростов-на-Дону, его бойцы ненадолго заняли.

Согласно данным FlightRadar24, во вторник, 27 июня, утром частный самолет, предположительно принадлежащий Пригожину, вылетел из Ростова на авиабазу юго-западнее белорусской столицы Минска.

Путин пытается восстановить свою власть

Среди последствий мятежа Пригожина против Москвы сторонники российского президента Владимира Путина настаивали на том, что восстание не ослабило его правление и что российские чиновники пытались оставить кризис позади, а разведывательная служба ФСБ сняла все уголовные обвинения против бойцов Вагнера.

Путин также пытался укрепить свой авторитет, поблагодарив регулярные российские войска за то, что он описал как “предотвращение гражданской войны”, и изобразил события минувших выходных как своего рода победу российской армии.

"Вы де-факто остановили гражданскую войну", — сказал Путин военнослужащим Министерства обороны России, Национальной гвардии, службы безопасности ФСБ и МВД, которые собрались во дворе Кремля во вторник, 27 июня.

"Вы доказали свою верность народу России и военной присяге", — подчеркнул Путин перед тем, как почтить минутой молчания летчиков, сбитых и убитых "Вагнером" 24 июня.

Во время отдельной встречи с представителями министерства обороны Путин впервые заявил, что ПИК "Вагнер" полностью финансируется из российского федерального бюджета, несмотря на то, что она действует как независимая группировка. Он добавил, что с момента полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Москва выплатила группировке 86,262 миллиарда рублей (около 1 миллиарда долларов) зарплаты.

В Москве заявили, что ведется подготовка к тому, чтобы все еще находящиеся в Украине боевики "Вагнера", которых, по словам Пригожина, насчитывается около 25 тысяч, передали свое тяжелое вооружение российским военным.

Лукашенко и "Вагнер"

Беседуя со своими военными 27 июня, Лукашенко сказал, что он призвал Путина не убивать мятежного Пригожина.

“Я сказал Путину: мы можем это сделать без проблем. Если не с первой попытки, то с другой. Я ему сказал: не делайте этого”, – рассказал Лукашенко, сообщают госСМИ.

Лукашенко также отметил, что его военные могут многому научиться у наемников Вагнера.

Они были на самом фронте атакующих войск. Они нам сейчас скажут, что важно”, — заявил Лукашенко, сообщает белорусское информационное агентство Белта.

По словам белорусского диктатора, бойцы Вагнера могли бы доложить, какое оружие хорошо работает в Украине и как можно успешно вести нападение и оборону.

Это очень ценно. Это мы должны получить от боевиков”, — сказал Лукашенко, добавив, что наемники все еще находятся на своих базах в оккупированной Россией Луганской области на востоке Украины.

"Но если они захотят — а я понимаю, что они рассматривают несколько мест — тогда мы их примем", — сказал он.

Институт изучения войны (ISW) заявил в понедельник, 26 июня, что русскоязычные оппозиционные СМИ сообщили, что Беларусь занимается строительством нескольких военных лагерей для размещения боевиков Вагнера. Аналитический центр добавил, что в Могилевской области страны, расположенной примерно в 200 км восточнее Минска, строится база, которая будет вмещать до 8000 бойцов.

ISW также отметил, что Беларусь вряд ли будет действительно безопасным местом для боевиков Вагнера, если Путин решит нарушить свое соглашение не преследовать их за мятеж.

"Беларусь не предложит бойцам Пригожина настоящее убежище, если Кремль будет давить на Беларусь", — заявили в ISW.

Путин может презентовать Беларусь как пристань для бойцов Вагнера как ловушку. Кремль, независимо от того, принимает ли он немедленные меры против них, вероятно, сочтет персонал группы "Вагнер", который пойдет за Пригожиным в Беларусь, предателями", — говорится в сообщении.

Путин также пытается уничтожить репутацию Пригожина среди бойцов и в российском обществе, сообщили в ISW 28 июня.

NEW: #Putin is trying to present #WagnerGroup financier Yevgeny #Prigozhin as corrupt and a liar to destroy his reputation among #Wagner personnel and within Russian society. The ongoing Putin-#Lukashenko-Prigozhin powerplay is not yet over.https://t.co/4A8bWmWlVl pic.twitter.com/NUDNdWoLNf — ISW (@TheStudyofWar) June 28, 2023

Российский лидер, "скорее всего, решил, что он не может напрямую устранить Пригожина, не сделав его мучеником на данный момент", сообщили в Институте изучения войны.

"Кремль, вероятно, продолжит нападать на Пригожина, чтобы сломать поддержку народа, помешать наемникам ЧВК "Вагнер" следовать за ним в Беларусь и разрушить его финансовую власть".

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