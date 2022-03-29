Nokia помогла России запустить систему шпионажа — The New York Times

Финскую телекоммуникационную компанию обвинили в обеспечении кибершпионажа России в обмен на содействие ведению бизнеса.

Финская компания Nokia помогла России создать масштабную систему для прослушивания телефонных разговоров, перехвата электронной почты и текстовых сообщений, а также для отслеживания других интернет-связей.

Об этом говорится в расследовании The New York Times.

The New York Times получил документы компании, согласно которым в течение более пяти лет Nokia предоставляла оборудование и услуги для связи СОРМ ("Система оперативно-розыскной деятельности" – инструмент для цифрового наблюдения) с крупнейшим поставщиком телекоммуникационных услуг России МТС.

Nokia не разрабатывает саму технологию для перехвата коммуникации, но работала с российскими компаниями для планирования, оптимизации и устранения неисправностей подключения системы СОРМ к сети МТС.

Главная разведывательная служба России, ФСБ, использует СОРМ для прослушивания телефонных разговоров, перехвата электронной почты и текстовых сообщений, а также для отслеживания других интернет-связей.

"Система также, скорее всего, используется и сейчас, поскольку президент Владимир Путин отсекает и умалчивает антивоенные голоса внутри России", — пишет издание.

Nokia, не отрицавшая достоверность документов, заявила, что согласно российскому законодательству она обязана производить продукты, позволяющие российскому оператору связи подключаться к системе СОРМ. Nokia также заявила, что не производит, не устанавливает и не обслуживает оборудование СОРМ.

Ранее стало известно, что Израиль запретил Украине покупать шпионское ПО Pegasus от NSO Group, опасаясь, что российские официальные лица будут недовольны продажей.

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