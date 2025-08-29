Норги, торчавшие из чемодана, помогли полицейским раскрыть убийство

Останки женщины мужчина спрятал в чемодане / © pixabay.com

В штате Миссури (США) мужчина расправился с женщиной, спрятал ее останки в чемодане и похитил ее детей.

Об этом сообщает Law&Crime.

Шериф округа Макдональд получил сообщение, что обнаружен розовый чемодан, из которого торчали человеческие ноги. Внутри — останки 25-летней Джессики Маккормик. Звонок незнакомца, наткнувшегося на чемодан, помог полиции раскрыть убийство и похищение.

В ходе расследования выяснилось, что 19 июля Маккормик обращалась в 911. Тогда она утверждала, что ее партнер Махаммед Туксоу приставил к ее горлу нож и заставил заняться с ним сексом.

Женщина переживала, что он может навредить ее детям. Полицейские сразу выехали на место происшествия, но до их прибытия Махаммед успел скрыться. Это был последний день, когда Маккормик видели живой.

Тем временем Махаммед пытался спрятать детей у своих друзей или родственниках. В конце концов, он привез их к другу, живущему в штате Айова, а сам скрылся.

Мужчину же поймали в Гватемале, а затем экстрадировали в США. Теперь Махаммеду грозит пожизненное заключение.

