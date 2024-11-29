Норвегия будет защищать в Польше важнейший для Украины транспортный узел

Через этот узел проходит значительное количество грузов для Украины.

Норвегия согласилась обеспечивать защиту ключевого транзитного узла в Польше, через который поступает помощь для Украины.

Об этом сообщил премьер Польши Дональд Туск, передает Bloomberg.

Польский премьер заявил, что Норвегия будет помогать в защите аэропорта Жешув-Ясенко, через который поступает основная часть помощи Украине.

Такую помощь Норвегия будет оказывать Польше в рамках сотрудничества внутри НАТО.

Издание отмечает, что находящийся неподалеку от украинской границы аэропорт Жешув-Ясенко проходит до 90% грузов, которые затем попадают на линию фронта.

Напомним, ранее сообщалось, что Норвегия профинансирует производство вооружения в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия пригрозила Польше новейшим вооружением.

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