Норвегия готовится к войне с РФ: министр обороны назвал неочевидную причину

Флаг Норвегии / © pixabay.com

В Норвегии готовятся к потенциальной войне с РФ. Глава Минобороны Эйрик Кристоферсен заявил, что Москва может прибегнуть к захвату части территории, чтобы обезопасить свои ядерные силы на Крайнем Севере.

Об этом сообщает The Guardian.

Сценарий вторжения РФ в Норвегию

Начальник министерства обороны Норвегии, генерал Эйрик Кристоферсен, заявил, что страна учитывает риск возможного вторжения россиян. Речь идет прежде всего о сценарии, при котором Россия будет действовать для защиты собственной ядерной инфраструктуры, расположенной вблизи норвежской границы.

«Мы не исключаем попытки захвата территории Россией как части их плана по защите собственных ядерных возможностей, единственное, что у них осталось и что реально угрожает Соединенным Штатам», — подчеркнул Кристоферсен.

По его словам, значительная часть российского ядерного арсенала сосредоточена на Кольском полуострове — недалеко от Норвегии. Там расположены атомные подлодки, ракеты наземного базирования и самолеты, способные нести ядерное оружие. В случае конфликта с НАТО эти силы будут иметь ключевое значение. Это, отмечает он, все еще в повестке дня.

«Ведь для России это все еще вариант — действовать так, чтобы гарантировать защиту своих ядерных возможностей, в частности, потенциала второго удара. Именно к такому сценарию в Арктике мы готовимся», – объяснил генерал.

В то же время он отметил, что сейчас у России нет таких же завоевательных целей в отношении Норвегии, как в отношении Украины или других постсоветских стран.

Кристоферсен также раскритиковал заявления Дональда Трампа о том, что союзники США якобы не воевали на передовой в Афганистане. Генерал, неоднократно проходивший службу в этой стране, назвал такие утверждения безосновательными.

«Мы точно были на передовой. Выполняли полный спектр задач - от задержания лидеров "Талибана" до обучения афганцев и ведения разведки. Мы потеряли 10 норвежцев. Я лишился там друзей. Так что для нас это звучало бессмысленно», — заявил он.

Отдельно глава обороны Норвегии прокомментировал утверждение Трампа по поводу возможных военных интересов Китая и России в Гренландии.

«Мы имеем очень хорошее понимание того, что происходит в Арктике благодаря нашей разведке, и не видим ничего подобного в Гренландии… Мы видим российскую активность с их подлодками и подводными программами в традиционной части Арктики… но это не о Гренландии, а о выходе в Атлантику», — отметил Крист.

Он также добавил, что Норвегия поддерживает рабочие контакты с Россией по безопасности в регионе и выступает за создание прямого военного канала связи между странами для предотвращения возможной эскалации.

Ранее мы писали, что Франция начинает масштабные военные учения на фоне угрозы РФ.

Отметим, что решение об обучении было принято, вероятно, после оговорок генерального секретаря НАТО Марка Рютте из-за возможного нападения на Альянс Россией в течение 5 лет.

"Мы - следующая цель России", - сказал он.