Норвегия отказалась присоединяться к мирному совету Трампа — заявил госсекретарь

Норвегия скептически относится к инициативе Трампа по Газе / © pixabay.com

Норвегия не может согласиться на участие в Совете мира Дональда Трампа в нынешнем виде.

Об этом государственный секретарь Министерства иностранных дел Норвегии Андреас Мотцфельдт Кравик заявил в новом выпуске подкаста Aftenpodden USA.

«Понятно, что мы не можем участвовать в структуре, которая ставит под сомнение роль ООН и действующее международное право. Это было бы абсолютно невозможно для нас — и не только для нас, но и для большинства, по крайней мере, европейских государств и многих других стран, опирающихся на ООН и международное право в своей внешней политике», — отметил Кравик.

Он подтвердил, что Норвегия не может сказать «да» нынешней версии Board of Peace («Мирный совет»), которую готовит президент США Дональд Трамп.

По замыслу Трампа, Совет мира должен стать глобальной организацией под его руководством, где он будет сохранять право вето. Первоначально совет должен заниматься восстановлением Газы, но Кравик отметил, что полученное уставное положение предусматривает более широкий мандат по миротворческим и вопросам безопасности, возглавляемый «chairman Trump».

«Мы не были полностью готовы к такому», — добавил государственный секретарь.

Скептические страны и международная реакция

Ранее лидер норвежской партии Venstre Гури Мелби призвала правительство четко отказаться от участия. Другие страны также отклонили приглашение.

Так, Франция не намерена соглашаться на участие в Совете мира, сообщил источник, близкий к президенту Эммануэлю Макрону. В ответ Трамп пригрозил ввести пошлину 200% на французское вино и шампанское, чтобы заставить Макрона приобщиться.

Президент Финляндии Александр Стубб также выразил скепсис, отметив, что лучшим форумом для мирных переговоров остается ООН.

Премьер-министр Канады Стивен Карни намекнул, что страна может присоединиться, но источники правительства Канады уточнили, что страна не заплатит за место в совете.

На заседании в Давосе Карни назвал инициативу «положительной», но добавил, что нужно внимательно проработать ее структуру и формат.

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан похвастался, что президент США Дональд Трамп пригласил Венгрию присоединиться к созданному им «Совету мира».