Норвегия пересмотрит заявки около тысячи украинцев о предоставлении убежища: какая причина

Среди украинцев, чьи дела о предоставлении убежища сегодня рассматриваются, 370 (47%) – это мужчины с 18 до 60 лет.

Норвегия будет индивидуально рассматривать ходатайство о предоставлении убежища украинцам, которые на момент начала полномасштабной войны не жили в Украине.

Об этом сообщает NRK.

Ходатайство будет рассматривать Норвежский директорат по вопросам иммиграции (UDI).

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"Мы должны быть уверены, что у нас есть стабильный уровень прибытия в Норвегию", — сказала министер юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину норвежское правительство быстро ввело схему коллективной защиты для переселенцев из Украины.

Схема коллективной защиты предоставляет вид на жительство без индивидуальной оценки в необходимости защиты. На украинцев, которые на момент начала войны жили в других странах, эта схема не распространяется, но им разрешили остаться в Норвегии, поскольку для украинцев отменена обязанность выезда.

Сейчас такая обязанность снова вводится для украинцев, поэтому UDI начинает индивидуальную обработку этих заявлений о предоставлении убежища. Речь идет о 800-1000 людях, которым, возможно, придется покинуть Норвегию. Среди этих людей есть и мужчины призывного возраста.

"Среди украинцев, чьи дела о предоставлении убежища сегодня рассматриваются, 370 (47%) – это мужчины в возрасте с 18 до 60 лет", – отмечает иммиграционные власти в электронном письме NRK.

Вместе с тем, министерство юстиции в электронном письме заявляет, что риск быть отправленным на войну с Россией не является основанием для проживания в Норвегии.

"Призыв на срочную службу и служба в связи с войной не являются условиями, которые сами по себе являются основанием для получения убежища в Норвегии. Однако это должно быть оценено конкретно в частном случае", – говорится в сообщении.

Напомним, российским туристам запретили посещать Норвегию. Изменения вступили в силу с 29 мая.

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