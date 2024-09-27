Норвегия перестанет предоставлять убежище беженцам из шести областей Украины

Правительство Норвегии не будет автоматически предоставлять убежище всем украинцам. Беженцы с запада будут рассматриваться в индивидуальном случае.

Об этом сообщает RTE.

Как объяснила министр юстиции Эмили Энгер Мель, Норвегия не может принять беженцев больше, чем страны Северной Европы.

Таким образом, ходатайство о беженстве от жителей Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

Решение было принято в связи с тем, что большое количество беженцев в некоторых городах создает нагрузку на жилье, медицинское обслуживание и школы.

С начала полномасштабного вторжения РФ Норвегия оказывала автоматическую защиту всем украинским беженцам. Страна с населением 5,6 млн человек приняла около 85 тысяч украинцев, что, по данным Осло, больше, чем у ее северных соседей.

Как сообщалось, некоторых украинских детей могут не пропустить в Польшу. Проблема касается детей украинских беженцев, которые были "привязаны" к электронному документу Diia.pl родителей или законных опекунов, имеющих статус PESEL UKR.

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