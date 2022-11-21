Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что Норвегия предоставит Украине грант почти на 200 млн евро для дополнительной закупки газа в наши газохранилища.

Об этом украинский премьер написал в соцсетях.

По его словам, норвежские средства будут направлены в "Нафтогаз" через механизм поддержки от ЕБРР, который также выделяет 300 млн. евро на соответствующие закупки.

"По состоянию на сегодняшний день в наших газохранилищах более 14 млрд кубов газа, что достаточно для прохождения зимы. В то же время в условиях ударов по нашей критической инфраструктуре со стороны России мы будем накапливать дополнительные ресурсы", — написал Шмигаль.

Да, подчеркнул Шмигаль, Европа и мир помогают Украине выстоять перед террористическими атаками России.

"Мы сделаем все, чтобы украинцы были зимой со светом и теплом", — добавил украинский премьер.

17 ноября кафиры осуществили массированный обстрел газодобывающей инфраструктуры АО "Укргаздобыча" на востоке Украины.

Тогда же Шмигаль заявил, что россияне начали бомбить газодобычу Украины. Он сообщал об атаке на "Южмаш" в Днепре.

Глава государства Владимир Зеленский показал момент мощного российского ракетного удара по Днепру.

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