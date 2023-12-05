Норвегия принимает украинских беженцев: какие условия и выплаты (фото)

Беженцы могут въезжать в Норвегию без биометрического паспорта и визы и находиться в стране без регистрации в течение 90 дней. Далее можно получить временную защиту. Для украинцев в Норвегии предусмотрено бесплатное жилье, финансовое и медицинское пособие.

Сайт ТСН.ua рассказывает, какую помощь оказывают украинцам в Норвегии. Об условиях проживания, размере финансовой помощи, медицинской помощи и обучении.

Кто может получить временную защиту в Норвегии

Временную коллективную защиту могут получить все граждане Украины и их семьи, перемещенные в результате войны. А также граждане третьих государств и лица без гражданства, которые получили защиту в странах, нанесенных войной, таких как Украина, и их семьи. Украинцы могут получить разрешение на временное пребывание в Норвегии сроком до одного года, с возможностью продления до трех лет. Вы не можете получить коллективную защиту, если:

‍не проживали в Украине до 24 февраля 2022 года;

проживали в Норвегии или другой стране до 24 февраля 2022;

имеете вид на жительство в Норвегии;

не является гражданином Украины, но имеете вид на жительство в Украине;

Норвегия не является членом ЕС, поэтому процедура оформления защиты несколько отличается.

Жилье для украинцев в Норвегии

Украинцам в Норвегии предоставляют бесплатное жилье. По прибытии беженцев селят в приемном центре. А затем, после оформления документов, в одной из общин страны. Именно коммуна отвечает за предоставление жилья. Чаще украинцев расселяют в специальных небольших общежитиях. Чтобы получить временную защиту не обязательно жить в предоставленном жилье можно самостоятельно арендовать квартиру.

Медицинская помощь для беженцев в Норвегии

Беженцы также имеют право получать в Норвегии медицинскую помощь, если вы заболели, нуждаетесь в получении стоматологических услуг или имеете определенную зависимость. Однако взрослые после посещения врача должны платить персональную долю. Сумма колеблется в пределах 15–35 евро. Впрочем, помощь предоставляется даже если у вас нет возможности ее оплатить. За госпитализацию в больнице платить не нужно.

Украинцы в Норвегии/Leanna Lunde (The Oslo Desk)

Выплаты для беженцев в Норвегии

Финансовую помощь в Норвегии могут получать украинцы, которые не могут обеспечивать себя самостоятельно, получают право на денежную помощь. Ежемесячные выплаты первые полгода во время интеграционной программы составляют около 1 800 евро на взрослого человека. Сумма со временем корректируется — примерно 650 евро на взрослого и от 250 до 350 евро на каждого ребенка.

Образование для беженцев в Норвегии

Дети из Украины от 6 до 16 лет в Норвегии имеют право на бесплатное образование. После этого можно получить государственное место в колледже или университете со стипендией.

Детальнее о том, как подать заявление о предоставлении временной защиты можно на сайте посольства Украины в Королевстве Норвегия.

Напомним, что правила въезда в страны ЕС усилятся с 2024 года. Изменения коснутся украинцев и жителей других безвизовых стран – для пересечения границы придется получать специальное разрешение ETIAS и платить за него сбор в размере 7 евро. Также нужно будет заполнить специальную анкету, которую должны одобрить.

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