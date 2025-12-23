- Дата публикации
Норвегия разрабатывает планы эвакуации населения вблизи границы с Россией — VG
Обновление и детализация планов эвакуации станет одним из приоритетных направлений работы гражданской защиты Норвегии в 2026 году.
На фоне роста угроз со стороны России, власти Норвегии приступили к подготовке планов эвакуации гражданского населения в регионах, расположенных вблизи границы с РФ или имеющих стратегическое военное значение.
Об этом сообщила руководительница Управления гражданской защиты Норвегии (DSB) Элизабет Орсетер, передает VG.
DSB совместно с норвежскими Вооруженными силами и полицией проводит оценку рисков в приграничных районах, в частности, в муниципалитетах Тромсе, Финнмарк и Сер-Варангер. В этих регионах местные власти уже приступили к подготовке к возможной организованной эвакуации, которая будет предусматривать регистрацию перемещенных лиц и обеспечение их жильем.
«Мы не можем допустить, чтобы хотя бы один норвежец оказался по ту сторону оккупационной линии», — подчеркнул мэр Барду Торальф Геймдал.
Кроме того, специалисты DSB оценивают возможности других муниципалитетов, которые могут принять эвакуированных — в сферах медицины, образования, социального обеспечения и размещения.
Как уточняется, обновление и детализация планов эвакуации станет одним из приоритетных направлений работы гражданской защиты Норвегии в 2026 году.
Российская агрессия, в частности, война против Украины, стала триггером масштабного пересмотра подходов к обороне и безопасности в европейских странах. Норвегия, как одна из стран НАТО, активизирует меры по усилению национальной устойчивости и готовности к чрезвычайным ситуациям.
Напомним, 11 декабря в Берлине генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал европейские страны готовиться к войне. Он подчеркнул, что Россия вернула в ЕС войну, масштабы которой могут вырасти в мировую.
