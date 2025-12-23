Флаг Норвегии / © Getty Images

На фоне роста угроз со стороны России, власти Норвегии приступили к подготовке планов эвакуации гражданского населения в регионах, расположенных вблизи границы с РФ или имеющих стратегическое военное значение.

Об этом сообщила руководительница Управления гражданской защиты Норвегии (DSB) Элизабет Орсетер, передает VG.

DSB совместно с норвежскими Вооруженными силами и полицией проводит оценку рисков в приграничных районах, в частности, в муниципалитетах Тромсе, Финнмарк и Сер-Варангер. В этих регионах местные власти уже приступили к подготовке к возможной организованной эвакуации, которая будет предусматривать регистрацию перемещенных лиц и обеспечение их жильем.

«Мы не можем допустить, чтобы хотя бы один норвежец оказался по ту сторону оккупационной линии», — подчеркнул мэр Барду Торальф Геймдал.

Кроме того, специалисты DSB оценивают возможности других муниципалитетов, которые могут принять эвакуированных — в сферах медицины, образования, социального обеспечения и размещения.

Как уточняется, обновление и детализация планов эвакуации станет одним из приоритетных направлений работы гражданской защиты Норвегии в 2026 году.

Российская агрессия, в частности, война против Украины, стала триггером масштабного пересмотра подходов к обороне и безопасности в европейских странах. Норвегия, как одна из стран НАТО, активизирует меры по усилению национальной устойчивости и готовности к чрезвычайным ситуациям.

Напомним, 11 декабря в Берлине генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал европейские страны готовиться к войне. Он подчеркнул, что Россия вернула в ЕС войну, масштабы которой могут вырасти в мировую.

Раньше генерал Норвегии объяснил, почему Путин не отказался от планов по Украине.