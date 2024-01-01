Норвегия разрешила прямую продажу оружия Украине: почему это важно

Норвегия не разрешает продавать оружие и боеприпасы в районы, где идет война или существует угроза войны. Однако для Украины сделали исключение.

Правительство Норвегии разрешило прямые продажи оружия и продукции оборонного назначения от норвежской оборонной промышленности Украины.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Норвегии.

"В чрезвычайной ситуации безопасности, сложившейся в результате агрессивной войны России, нам крайне важно продолжать поддерживать Украину. Мы должны планировать возможность того, что незаконная агрессивная война может быть продолжена. Поэтому правительство приняло решение разрешить прямые продажи оружия и продукции оборонного назначения норвежской оборонной промышленности в Украину", – заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Решение вступает в силу 1 января 2024 года.

Отмечается, что изменение политики означает, что норвежские компании могут обращаться в МИД Норвегии за лицензией на экспорт для прямой продажи оружия и оборонной продукции в Украину.

Экспортные лицензии для прямых продаж будут предоставляться только в каждом конкретном случае. Все заявки будут тщательно оценены. Контроль и дальше будет происходить в строгих и ответственных рамках, в соответствии с нормами экспортного контроля Норвегии, уверяет норвежское правительство.

Почему это важно

В правительстве Норвегии пояснили, что это решение отвечает нормам экспортного контроля страны, в основе которого – постановление парламента от 1959 года. Согласно нему, Норвегия не продает оружие и боеприпасы в районы, где идет война или существует угроза войны.

Там также уточнили, что разрешение на прямые продажи Украине не означает такое же разрешение для других стран, которые находятся в состоянии войны.

Ранее Украина получила 190 млн долларов от Норвегии, чтобы покрыть зарплаты и пенсии.

Также сообщалось, что Норвегия объявила о дополнительной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов.

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