Норвегия усилит контроль на границе с Россией и готова последовать примеру Финляндии

Норвегия по примеру Финляндии может ввести запрет на въезд в страну по туристическим визам для граждан России.

Мобилизация в России и вероятность того, что российским гражданам не разрешат покинуть страну, увеличивает риск незаконного пересечения границы вдоль норвежско-российской границы.

Об этом говорится в заявлении правительства Норвегии.

По этой причине норвежское правительство заявило, что его вооруженные силы, расположенные в районе Сер-Варангер, следят за российско-норвежской границей, и разместит полицейский вертолет с датчиками для выявления потенциальных незаконных пересечений вдоль 198-километровой границы с Россией.

"Полиция контролирует ситуацию в Стурскуге (пункт пропуска – ред.), и сейчас мы усиливаем присутствие полиции в пограничной зоне также за пределами пограничной станции. Полицейский вертолет является полезным инструментом для мониторинга границы с норвежской стороны границы", — заявила министерша юстиции и общественной безопасности Эмили Энгер Мель.

В Норвегии также готовы последовать примеру Финляндии по запрету владельцам российских туристических виз на въезд в страну. По информации финской пограничной службы, более 50 тысяч россиян въехали в Финляндию после приказа Путина о мобилизации на прошлой неделе.

"Мы быстро закроем границу, если это станет необходимой, и изменения могут быть внесены в короткие сроки. Мало людей прибыло в Норвегию по сравнению с Финляндией, и здесь ситуация другая", — добавила министерша.

Мель также заявила, что правительство ведет тесные переговоры с полицией и таможней Норвегии по ситуации на границе.

Напомним, что Еврокомиссия предоставила обновленные рекомендации для государств-членов по выдаче виз и пограничному контролю для российских граждан на внешних границах ЕС.