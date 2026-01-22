- Дата публикации
-
Мир
- Мир
55
- 55
2 мин
- 2 мин
Норвегия усиливает ПВО Украины: "значительное количество" ракет к NASAMS уже получено
Норвегия официально подтвердила передачу Украине значительной партии ракет для систем ПВО NASAMS.
Правительство Норвегии недавно передало Украине значительное количество ракет для зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Это сделано для того, чтобы система, разработанная именно в Норвегии, могла продолжать защищать небо от безжалостных российских атак.
Об этом говорится в официальном заявлении правительственного портала страны.
«Критическая фаза» войны
Министр обороны Норвегии Торе А. Сандвик подчеркнул, что поставки состоялись в тесном сотрудничестве с США, чтобы успеть закрыть небо в самый трудный момент.
"Мы быстро доставили ракеты ПВО в Украину в критической фазе, чтобы система NASAMS могла продолжать защищать украинских граждан от смертоносных воздушных атак", - заявил Сандвик.
Это заявление прозвучало после первой официальной встречи Сандвика с новым министром обороны Украины Михаилом Федоровым, назначенным на должность этого месяца.
Киев без тепла в лютый мороз
Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, посетивший Киев на прошлой неделе, описал ситуацию как очень сложную.
«Украинцы подвергаются ракетным и дроновым атакам почти каждую ночь. Прямо сейчас значительные районы Киева остаются без отопления, воды и электричества из-за российских ударов. И это происходит на этой неделе, когда температура опускается до минус 15 градусов», – подчеркнул дипломат.
Именно поэтому, по его словам, усиление ПВО не просто военная помощь, а вопрос выживания гражданского населения.
Миллиарды на 2026 год
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заверил, что поддержка Осло будет продолжительной.
«ПВО является приоритетом. Через программу Нансена в 2026 году выделено 85 миллиардов крон (более 7 млрд евро) на гражданскую и военную поддержку Украины. Мы будем продолжать поддерживать Украину в той борьбе, которую она ведет», - заявил глава правительства.
Чиновники также напомнили, что комплексы NASAMS доказали свою исключительную эффективность против российских ракет. Кроме Норвегии эти системы Украине передавали США, Канада и Литва.
