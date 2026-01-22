Норвегия усиливает ПВО Украины: "значительное количество" ракет к NASAMS уже получено

Норвегия сообщила о передаче Украине ракет ПВО / © Getty Images

Реклама

Правительство Норвегии недавно передало Украине значительное количество ракет для зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Это сделано для того, чтобы система, разработанная именно в Норвегии, могла продолжать защищать небо от безжалостных российских атак.

Об этом говорится в официальном заявлении правительственного портала страны.

«Критическая фаза» войны

Министр обороны Норвегии Торе А. Сандвик подчеркнул, что поставки состоялись в тесном сотрудничестве с США, чтобы успеть закрыть небо в самый трудный момент.

Реклама

"Мы быстро доставили ракеты ПВО в Украину в критической фазе, чтобы система NASAMS могла продолжать защищать украинских граждан от смертоносных воздушных атак", - заявил Сандвик.

Это заявление прозвучало после первой официальной встречи Сандвика с новым министром обороны Украины Михаилом Федоровым, назначенным на должность этого месяца.

Киев без тепла в лютый мороз

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, посетивший Киев на прошлой неделе, описал ситуацию как очень сложную.

«Украинцы подвергаются ракетным и дроновым атакам почти каждую ночь. Прямо сейчас значительные районы Киева остаются без отопления, воды и электричества из-за российских ударов. И это происходит на этой неделе, когда температура опускается до минус 15 градусов», – подчеркнул дипломат.

Реклама

Именно поэтому, по его словам, усиление ПВО не просто военная помощь, а вопрос выживания гражданского населения.

Миллиарды на 2026 год

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заверил, что поддержка Осло будет продолжительной.

«ПВО является приоритетом. Через программу Нансена в 2026 году выделено 85 миллиардов крон (более 7 млрд евро) на гражданскую и военную поддержку Украины. Мы будем продолжать поддерживать Украину в той борьбе, которую она ведет», - заявил глава правительства.

Чиновники также напомнили, что комплексы NASAMS доказали свою исключительную эффективность против российских ракет. Кроме Норвегии эти системы Украине передавали США, Канада и Литва.

Реклама

Напомним, Трамп сделал важное заявление о сроке окончания войны в Украине . Во время выступления в Давосе он еще раз хвастался тем, что ему удалось урегулировать несколько конфликтов в мире.