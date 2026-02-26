Норвегия ужесточает правила въезда для военнообязанных украинцев: что изменится

Норвегия отменяет коллективную защиту для мужчин из Украины / © Getty Images

Реклама

Норвегия намерена существенно усилить правила пребывания для вновь прибывших военнообязанных мужчин из Украины. Уже в скором времени украинцы в возрасте от 18 до 60 лет не смогут автоматически получать в этой стране временную коллективную защиту.

Об этом сообщило Министерство юстиции и чрезвычайных ситуаций Норвегии.

Почему отменяют коллективную защиту

По данным правительства, Норвегия уже приняла больше украинцев среди стран Северной Европы — почти 100 тысяч человек. Это создает безумное давление на местные муниципалитеты, которым не хватает жилья и ресурсов для обеспечения базовых услуг. Кроме того, на решение повлияли и шаги соседней Дании, также ограничивающей права на пребывание для украинцев.

Реклама

«Иммиграция в Норвегию должна быть контролируемой, устойчивой и справедливой. С осени 2025 года Норвегия, как и несколько европейских стран, испытала увеличение количества молодых украинских мужчин, прибывающих в страну», — заявила министерша юстиции Астри Оас-Гансен.

Поэтому вместо автоматического получения защиты вместе с другими беженцами мужчины призывного возраста будут вынуждены подавать заявления на получение убежища по обычным жестким правилам. Практика показывает, что получить вид на жительство по такой процедуре гораздо сложнее.

Кого будут касаться исключения

В правительстве отмечают, что новые правила будут применяться исключительно к новым искателям убежища. Военнообязанные украинцы, которые уже находятся в Норвегии и имеют статус коллективной защиты, его не потеряют.

Кроме того, ограничения не будут касаться мужчин, имеющих документальное подтверждение об освобождении от военной службы или, очевидно, неспособны служить по состоянию здоровья. Исключения также сделают для лиц, эвакуированных на лечение через европейскую систему Medevac, и родителей-одиночек, которые самостоятельно ухаживают за детьми в Норвегии.

Реклама

Ожидается, что правительство примет эти изменения в законодательство еще до Пасхи, после чего они скоро вступят в силу.

Напомним, правительство одного из европейских государств пошло на уступки украинцам . Беженцы, находящиеся в Великобритании из-за войны войны, смогут подавать документы на продление виз за 90 дней до истечения срока действия разрешения.