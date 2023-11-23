Норвегия вслед за Финляндией может закрыть единственный КПП на границе с Россией: что известно

Власти Норвегии готовы к закрытию пропускных пунктов на границе с Россией, заявил премьер-министр королевства Йонас Гар Стере.

Об этом сообщает телеканал TV2.

Йонас Гар Стере прокомментировал возможность подражания действиям Финляндии, которая 24 ноября закрывает все пропускные пункты на границе с Россией, кроме одного.

Как отметил глава правительства Норвегии, закрытие границы с государством-агрессором может произойти "в случае необходимости". Именно так он ответил на вопросы журналистов относительно того, целесообразным ли будет соответствующий шаг.

Отметим, что государства соседки Норвегии – Финляндия и Эстония – уже приняли решение о закрытии пунктов пропуска на границе с Россией. Как пишут международные СМИ, решение властей этих стран может служить примером для подражания Осло.

По словам премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, вступит в силу соответствующее решение уже в ночь с 23 на 24 ноября. Однако все равно будет открытым один пограничный пункт пропуска Рая-Йосеппи.

Ситуация на границе между Финляндией и Россией

Финляндия планирует закрыть все пункты пропуска на восточной границе с Россией. Причиной является содействие российским пограничникам пересечения нелегалов из третьих стран.

В ночь на 18 ноября Финляндия закрывала контрольно-пропускные пункты на границе с РФ. Причиной стали массовые случаи, когда на границу прибывали граждане третьих стран без документов, требующих убежища. Это происходило при содействии России.

Еще раньше власти Финляндии ввели дополнительное ограничительное мероприятие — запретили пересечение границы с Россией на велосипеде. Причиной стало то, что за последние месяцы в Финляндию пыталось попасть рекордно большое количество россиян и граждан третьих стран, не имеющих въездных документов.

К тому же Финляндия почти прекратила пускать на свою территорию россиян с шенгенскими визами и ввела запрет на въезд зарегистрированных в РA автомобилей.

По имеющимся данным разведки, российские власти причастны к транспортировке нелегальных мигрантов к финской границе.

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