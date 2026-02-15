Норвегия запрещает "кур-франкенштейнов": почему страна делает этот шаг

Цыпленок / © Pexels

Норвегия объявила о поэтапном отказе от использования "кур-франкенштейнов" до 2027 года, став первой страной мира, взявшей на себя обязательство выращивать всех птиц по высоким стандартам благополучия. Этот шаг уже называют "историческим моментом" в области защиты животных.

Об этом сообщает Plantbasednews.

В Норвегии ежегодно выращивается около 70 миллионов кур для производства продуктов питания. Так называемые "турбокурчатые" - это быстрорастущие породы, выведенные для достижения максимального веса за минимальное время. Поэтому животные часто сталкиваются с проблемами со здоровьем: перенапряжением костей, мышц и суставов, а большинство кур теряет способность ходить еще до конца своей короткой жизни.

По данным организации Humane World for Animals, цеплята-гибриды достигают "убойного" веса всего за шесть недель, что приводит к серьезным физическим страданиям. Humane League UK описывает их жизнь как "чрезвычайно короткую и мучительную".

“Происходящее в Норвегии — это исторический момент, одно из самых больших достижений в сфере благополучия животных во всей истории”, — подчеркнул Коннор Джексон, генеральный директор британского отделения коалиции Anima International.

"Это показывает, что переход от быстрорастущих пород возможен. В то же время это демонстрирует, насколько мы отстаем в Великобритании, где компании начинают решать эту проблему".

Защитники животных надеются, что пример Норвегии вдохновит другие страны и крупные компании отказаться от практики быстрорастущих пород и перейти к более гуманному выращиванию кур.

